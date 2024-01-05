От красоты не осталось и следа: вид Веры Брежневой после развода удивил соцсети

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новое фото некогда популярной певицы Веры Брежневой вызвали у её подписчиков настоящий шок.

Фото: Instagram Веры Брежневой

По всей вероятности, артистке сейчас после развода с продюсером Константином Меладзе приходится нелегко.

У 41-летней певицы уже несколько развалившихся браков. Первым был политик Виталий Войченко, от незарегистрированного союза с которым, у неё есть дочь София. Вторым был украинский предприниматель Михаил Киперман, которому она родила дочь Сару.

С композитором Константином Меладзе она прожила аж 8 лет, но в конце концов тоже развелись. Мирно расстаться у них не получилось — Константин забрал у жены большинство своих песен.

Сейчас Меладзе увлекся очередной молодой пассией, из-за этого, кстати, и бросил Веру. Брежнева не скрывает, что тяжело это пережила. А теперь рассказала о проблемах с давлением, показав, как выглядит сегодня.

У подписчиков её вид вызвал шок. От былой красоты Веры не осталось и следа. В этой даме тяжело узнать ту прелестницу из "ВИА Гры".

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