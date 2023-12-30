Юморист Владимир Винокур был гостем программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где откровенно поделился деталями развода своей дочери Анастасии. В беседе с Лерой Кудрявцевой артист выразил свои чувства по этому поводу:
"Да, я расстраиваюсь, я хочу своей дочке счастья, но они довольно взрослые люди, если они так решили, я это решение принимаю. Они остались в нормальных отношениях, и я счастлив".
Винокур также подчеркнул, что он одобрял избранника своей дочери и не изменил своего мнения о нем. В момент развода Владимир Винокур больше беспокоился о своем внуке, Федоре, которому тогда было всего три года. Теперь он просто рад, что мальчик не пострадал от развода родителей.
Артист также подтвердил, что в момент развода не было выдвинуто никаких требований относительно алиментов со стороны Анастасии Винокур. Он также подчеркнул, что Григорий (сын) не испытывает недостатка во внимании со стороны родителей.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!