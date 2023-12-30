75-летний юморист Владимир Винокур высказался о разрыве дочери с мужем

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Юморист Владимир Винокур был гостем программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где откровенно поделился деталями развода своей дочери Анастасии. В беседе с Лерой Кудрявцевой артист выразил свои чувства по этому поводу:

Фото: Личный аккаунт Владимира Винокура в Instagram by Владимир Винокур

"Да, я расстраиваюсь, я хочу своей дочке счастья, но они довольно взрослые люди, если они так решили, я это решение принимаю. Они остались в нормальных отношениях, и я счастлив".

Винокур также подчеркнул, что он одобрял избранника своей дочери и не изменил своего мнения о нем. В момент развода Владимир Винокур больше беспокоился о своем внуке, Федоре, которому тогда было всего три года. Теперь он просто рад, что мальчик не пострадал от развода родителей.

Артист также подтвердил, что в момент развода не было выдвинуто никаких требований относительно алиментов со стороны Анастасии Винокур. Он также подчеркнул, что Григорий (сын) не испытывает недостатка во внимании со стороны родителей.

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