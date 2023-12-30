Модель Анастасия Костенко ответила на провокационные вопросы о Дмитрии Тарасове и их общем сыне

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко, не стесняется вступать в диалог с хейтерами и отвечает даже на самые каверзные вопросы. Вчера она провела рубрику "Вопрос — ответ" в своем блоге, где дала отпор своим недоброжелателям.

Фото: thevoicemag.ru

Первый аноним заявил, что модель так редко показывает в блоге двухлетнего сына Алексея, подразумевая, что она "предвзято относится" к нему. Однако по словам Анастасии, причина гораздо проще: малыш просто не любит съемки, и она уважает его желание даже в таком раннем возрасте. Костенко отметила, что все дети разные и не всегда желают участвовать в фотосессиях. Она также поделилась, что их младшая дочь — Ева, также не любила съемки в раннем возрасте, и подобные комментарии писали и ей.

Другой подписчик выразил сочувствие Анастасии, утверждая, что она вышла замуж за домашнего тирана. Она также намекнула, что не желает излишнего внимания со стороны представительниц прекрасного пола к своему супругу, поэтому пожелала всем продолжать так думать.

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