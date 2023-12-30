Звезда "Дома-2" Алексей Купин показал, какой подарок сделал своей девушке на месяц отношений

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывший участник "народной телестройки" "Дома-2" Алексей Купин отметил месяц отношений со своей теперь уже официальной девушкой Терезой, сделав для нее оригинальный подарок — совместный полет на вертолете над островом Бали. Поклонницы блога Алексея выразили радость за него в комментариях под записью. Однако не все высказывания были положительными.

Фото: Личный аккаунт Алексея Купина в Instagram by Алексей Купин

"Потом опять подпишусь, когда разойдутся. Она его съест. Леха долго не выдержит. Максимум год", "Девушку выбрали, жесть! То, что осталось! Она вас испортит!", "Не подходит она ему. Отношения для пиара", — высказали свои мнения пользователи.

Другие фолловеры звезды "Дома-2", напротив, отметили, что девушка показала себя с новой стороны и пожелали счастья паре.