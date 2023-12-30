37-летняя Ольга Бузова поразила поклонников образом в стиле Мэрилин Монро

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова предстала в неожиданном образе в новом выпуске белорусской версии музыкального шоу "X-фактор", где она является одним из членов жюри. Исполнительница хита "Мало половин" выбрала эффектное серебристое платье-бюстье с соблазнительным разрезом до середины бедра. Этот наряд в стиле секс-символа 1950-х, напоминающий образ Мэрилин Монро, дополнили белоснежные перчатки, колье, браслет и серьги с крупными жемчужинами. Пользователи сети положительно оценили этот образ артистки.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Многие подписчики также отметили, что платье, выбранное Ольгой, напоминает наряд невесты и пожелали ей найти в новом году свою любовь.