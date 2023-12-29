Отмены концертов и корпоративы "под прикрытием": как зарабатывают уехавшие из РФ артисты

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Декабрь, известный как наиболее насыщенный месяц для артистов, стал свидетелем изменений в гастрольной деятельности выдающихся музыкантов, особенно тех, кто получил статус иностранного агента после начала спецоперации. Исследование газеты "Известия" показало, что выездные концерты эмигрантов из России встречают слабый интерес. Попытка организовать предновогодний концерт в Дубае Земфиры* провалилась из-за недостаточного спроса на билеты, стоимость которых была от 125 до 250 тысяч рублей. Схожей проблемой столкнулась и певица Светлана Лобода, чьи выступления не привлекают российских и украинских зрителей.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Эмигранты из России, выбравшие доступные страны, также столкнулись с ограниченным числом концертных площадок и снижением гонораров. Информация из индустрии подтверждается отсутствием анонсов концертов иноагентов в ближайшие месяцы после новогодних мероприятий. Кроме того, новогодние корпоративы встречаются с ограниченным числом участников.

Тем не менее, эмигрировавшие артисты продолжают выступать как за рубежом, так и на Родине. Эксперты отмечают, что отъезд из страны не всегда является определенным признаком, и некоторые артисты мудро молчат об этом. Организаторы мероприятий подтверждают, что выступления в закрытых форматах планируются не только за границей, но и в родной стране.

*признана иностранным агентом