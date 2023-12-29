Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым

Телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала в шоу "Есть вопросики" на YouTube, что проводила время с актером Сергеем Буруновым. По её словам, они ходили в ресторан, гуляли вместе и переписывались. Галич также подчеркнула, что она готова встречаться с мужчинами, старшими, чем она, если они эмоционально зрелые, поскольку для неё опыт и наличие чего-то ценного важнее возраста. Она привела пример "дураков 45 лет", с которыми не хочет связываться, и отметила, что предпочитает партнёров, которые наполнены опытом и имеют что рассказать.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=p4trstN6b-o&t=769s

Ида Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым, с которым у них есть сын Леон. В конце 2020 года они объявили о разводе, сохраняя дружеские отношения ради сына.



