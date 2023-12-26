Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта в Новый Год

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер театра и кино Михаил Боярский планирует вернуться на сцену после перенесенного инфаркта. Его супруга и художественный руководитель театра имени Ленсовета, Лариса Луппиан, сообщила, что артист примет участие в театральной постановке "В этом милом старом доме" 31 декабря.

Фото: openverse.org by Anastasiya Fedorenko is licensed under CC BY-SA 3.0.

Луппиан подчеркнула, что здоровье позволяет Боярскому вернуться на сцену, и добавила, что почти все билеты на спектакль, запланированный на 16:00, уже распроданы.