Юлия Королева ответила, есть ли у нее новые отношения после развода с Гуфом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Среди распавшихся звездных пар этого года оказались и рэпер Гуф и его бывшая супруга Юлия Королева. Несмотря на то что прошло немного времени с момента развода, Алексей Долматов, известный как Гуф, уже нашел новую возлюбленную. В интервью в шоу "Алена, блин!" он заявил, что его новая избранница значительно младше него и не связана с шоу-бизнесом. Он не раскрыл её имени, утверждая, что счастье любит тишину, и заверил, что они оба любят друг друга.

Фото: Личный аккаунт Юлии Королевой в Instagram by Юлия Королева

Подписчики обратились к бывшей супруге Гуфа, Юлии Королевой, чтобы узнать, как у неё дела на личном фронте. Спросили, успела ли она встретить нового возлюбленного. Юлия ответила, что в настоящее время она одна, добавив с юмором: "До Нового года еще неделя".