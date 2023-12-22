Модель Валентина Иванова ответила на вопрос подписчиков, что она нашла в Тимати

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Поклонников рэпера Тимати обычно мучают два вопроса: о датах новых треков и о критериях выбора девушек артиста. Особенно интерес к личной жизни артиста вызывает бурю комментариев и странных вопросов, когда появляется новая возлюбленная. В случае модели Валентины Ивановой, её подвергают критике не только за откровенные снимки, но и сравнивают с предыдущей девушкой Тимати, Анастасией Решетовой.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvKsLDlObXm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что последний пост Валентины в запрещенной соцсети вызвал необычный вопрос. После того, как подписчики увидели ролик, где она предстает в блестящем боди от SKIMS, они спросили, что же она нашла в Тимати. Несмотря на косвенные намеки на материальное положение и славу Тимура Юнусова, Валентина откровенно поделилась своим мнением. Она призналась, что ей нравится Тимати за то, что для других невидимо и недоступно.

"За то, что вашему глазу незримо, за самое сокровенное," — написала она.

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