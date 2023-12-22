Кустурица: Большая часть мира на стороне России

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Югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью LIFE doc сделал заявление о том, что около 90% сербов поддерживают Россию. Кустурица отметил, что сегодня большая часть мира стоит за Россией.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

"Почти 90% людей в Сербии на стороне России. В 2000 году они пережили бомбардировки, и это им жестким образом и окончательно показало, что история повторяется одинаково и что на Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас и показывает нам дорогу, я бы сказал. Так что в крови обычного народа Россия — братская страна, которая ни разу на нас не напала" — заявил режиссер.

Он отметил, что в Сербии до сих пор помнят освобожденный Красной армией Белград.

Также известны слова сербского режиссёра о том, что русскую культуру невозможно отменить.

Ранее сообщалось о том, что американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом режиссёра Робби Старбака. В посте говорится о том, что члены палаты представителей американского конгресса проголосовали за проект оборонного бюджета США.