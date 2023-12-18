"Мисс Россия" Анна Линникова приехала в Россию из США, расторгнув помолвку со звездой американского стендапа.
"Мисс Россия-2022" Анна Линникова порвала с американским комиком Джексоном и вернулась в Россию.
Модель назвала бывшего возлюбленного пустышкой, нарциссом, манипулятором и абьюзером.
Анна опубликовала в запрещённой социальной сети просьбу помочь ей с поиском съёмного жилья в Москве.
Ранее Линникова рассказала о своих впечатлениях от участия в конкурсе "Мисс Вселенная-2023".
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.