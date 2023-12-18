"Мисс Россия" Анна Линникова разорвала помолвку с американским комиком и вернулась в Россию

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Мисс Россия" Анна Линникова приехала в Россию из США, расторгнув помолвку со звездой американского стендапа.

Фото: инстаграм Анны Линниковой

"Мисс Россия-2022" Анна Линникова порвала с американским комиком Джексоном и вернулась в Россию.

Модель назвала бывшего возлюбленного пустышкой, нарциссом, манипулятором и абьюзером.

Анна опубликовала в запрещённой социальной сети просьбу помочь ей с поиском съёмного жилья в Москве.

Ранее Линникова рассказала о своих впечатлениях от участия в конкурсе "Мисс Вселенная-2023".