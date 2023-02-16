Участница "Мисс Вселенная" из России Анна Линникова пожаловалась на агрессию в свой адрес

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинские пользователи Сети обрушились с агрессией на российскую представительницу конкурса "Мисс Вселенная-2023". Анна Линникова рассказала подробности в одном из интервью. Её подруга даже пожелала девушке смерти.

"У меня случались нервные срывы, потому что я чувствовала давление. Уровень ненависти, который исходил от украинских пользователей, был очень высоким. Писали разные вещи. Первые две недели мне было очень тяжело", — высказалась Линникова на YouTube-канале "Алена, блин!".

Участница указала и на агрессию во время прохождения самого конкурса, исходящую от представительниц Украины и Швейцарии. Организаторы шоу не встали на защиту россиянки, менеджеры и вовсе её игнорировали.

"Они (Организаторы. — Прим. ред.) сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: "Извините, не досмотрели"", — констатировала Линникова.

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