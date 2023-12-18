Шоумен Иван Ургант, несмотря на отсутствие новых проектов на телевидении, остается востребованным ведущим для различных мероприятий.
В последнем благотворительном приеме фонда "Друзья" он поднял настроение гостям, тепло приветствуя публику. Ургант активно участвует в проведении корпоративов и концертов, а его ироничный стиль проявляется даже в комментариях к коллегам.
В ожидании новых проектов на ТВ, Иван Ургант с уверенностью заявляет, что готов взяться за любую работу и продолжает наслаждаться восторгом публики на своих мероприятиях.
"Я сейчас на любую работу прибегу, сделаю", — заявил Ургант.
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