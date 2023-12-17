Хирург Байрамукова рассказала о возможных последствиях операции Аллы Пугачёвой

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва продолжает привлекать внимание своей внешностью, представив в социальных сетях свежее фото, на котором виден результат последней пластической операции. Врачи высказывают опасения относительно последствий многочисленных вмешательств, предупреждая о возможных ухудшениях.

Фото: личный аккаунт инстаграм*** Аллы Пугачёвой

Медсестра из клиники, где проводилась операция, сообщила блогерам, что заживление проходило с трудностями, а также с постоянными жалобами Аллы Борисовны на свое самочувствие.

На новых снимках видны нежелательные последствия операции: появление горизонтальных линий в области щек и значительная отечность под глазами. Хирург Мадина Байрамукова объясняет, что это результат серии пластических операций и предупреждает о том, что в ее возрасте ожидать идеального результата сложно из-за утраты упругости кожи.

"После пластической операции возникает такой рецидив — появляются линия натяжения, которые мы видим у Аллы" — приводит слова хирурга "Московский Комсомолец".

Врач также отмечает, что отечность вокруг глаз может быть рецидивом после блефаропластики, подчеркивая, что дальнейшие вмешательства могут привести к серьезным проблемам, таким как выворот века. Она подчеркнула, что хирургические вмешательства в таком возрасте сопряжены с рисками, и намекает на возможные шрамы и осложнения от предыдущих операций.