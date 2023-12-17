Лариса Гузеева сделала неожиданное признание: "Видела Харламова голым"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сделала удивительное признание, поддержав коллегу Гарика Харламова и заявив, что считает схожими их телосложения.

Фото: кадр из художественного фильма "Теща"

Исполнительница роли тещи в фильме "Теща" с Азаматом Мусагалиевым на шоу "Кстати" поделилась веселыми деталями, отметив, что, за исключением нескольких нюансов, они имеют схожие физические характеристики.

"Только у него титьки не такие, у меня все-таки женские. А так, ножки как у козы рожки, узкие бедра и все остальное. Кузнец Вакула", — призналась Лариса.

Спортивный юмор и неожиданные комплименты привели к смягчению отношений между Гузеевой и Харламовым, которые ранее вели интернет-битву. Теперь актриса считает Гарика "золотым" человеком.