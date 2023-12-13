В Сети появилась версия популярного трека "Пыяла" в исполнении Виктора Цоя

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети стала популярной новая интерпретация песни "Пыяла", являющейся саундтреком к сериалу "Слово пацана".

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Максим Боровиков, саунд-продюсер из Казахстана, представил новую версию песни "Пыяла", исполненную на татарском языке Виктором Цоем. Новый трек получил около 100 тысяч просмотров на аккаунте артиста и стал вирусным, набирая миллионные просмотры на других аккаунтах.

"Сначала записываем дворовый гитарный бой, манипуляции с голосом при помощи нейросети и пишем винтажную аранжировку", — объяснил процесс создания песни Боровиков.

Фанаты сериала были в восторге от новой интерпретации трека от казанского артиста. По словам пользователей, в исполнении Цоя песня "Пыяла" стала ещё лучше подходить для сериала о казанских группировках, передаёт 116.ru.

Творение нейросети пользуется популярностью не только среди российских пользователей, но и среди фанатов сериала из других стран.

Ответив на многочисленные просьбы выпустить полную версию трека, Боровиков обещал сделать это в ближайшее время и опубликовать на своём Telegram-канале.

Виктор Цой - Пыяла