В Сети стала популярной новая интерпретация песни "Пыяла", являющейся саундтреком к сериалу "Слово пацана".
Максим Боровиков, саунд-продюсер из Казахстана, представил новую версию песни "Пыяла", исполненную на татарском языке Виктором Цоем. Новый трек получил около 100 тысяч просмотров на аккаунте артиста и стал вирусным, набирая миллионные просмотры на других аккаунтах.
"Сначала записываем дворовый гитарный бой, манипуляции с голосом при помощи нейросети и пишем винтажную аранжировку", — объяснил процесс создания песни Боровиков.
Фанаты сериала были в восторге от новой интерпретации трека от казанского артиста. По словам пользователей, в исполнении Цоя песня "Пыяла" стала ещё лучше подходить для сериала о казанских группировках, передаёт 116.ru.
Творение нейросети пользуется популярностью не только среди российских пользователей, но и среди фанатов сериала из других стран.
Ответив на многочисленные просьбы выпустить полную версию трека, Боровиков обещал сделать это в ближайшее время и опубликовать на своём Telegram-канале.
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