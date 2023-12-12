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Звезда "Счастливы вместе" стала пациенткой пластического хирурга Хайдарова

0:57
Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что у него появилась ещё одна знаменитая пациентка. Речь идёт о российской актрисе Наталье Бочкарёвой.

Звезда "Счастливы вместе" стала пациенткой пластического хирурга Хайдарова
Фото: Instagram Тимура Хайдарова

Об этом стало известно, когда Хайдаров разместил в соцсетях общее фото с Бочкарёвой, сделанное в клинике пластической хирургии.

Врач намекнул, что операция артистке уже проведена, однако не стал уточнять, какая именно часть тела или лица Бочкарёвой подверглась хирургической коррекции.

"У нас первые сутки. Невероятно позитивный человек, уже бегает с трех часов ночи, просит еды. А то перед операцией нельзя же есть. У нас все супер, прекрасно, идем на поправку", — написал Хайдаров.

Одним из самых известных звёздных пациентов Хайдарова стал Филипп Киркоров, который перенёс целый ряд оперативных вмешательств на лице и животе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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