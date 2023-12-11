Согласно данным SHOT, Александр Незлобин, находясь в США, решил продать свою московскую недвижимость, в том числе квартиру в центре города.
Это произошло после его критики со стороны коллег по цеху, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, которые остались в России, шуточно назвав его "международным комиком".
Незлобин отреагировал гневным постом, подчеркнув, что его жизнь в США "very good и nice".
Сделка по продаже московской квартиры была завершена в конце октября, новым владельцем стал предприниматель Юрий, который уже начал ремонт.
Незлобин, несмотря на предыдущие финансовые трудности, заявляет об успешном обустройстве в Америке, вызвав подозрения относительно синхронизации его утверждений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.