Сбежавший в США комик Незлобин ищет деньги на существование

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Согласно данным SHOT, Александр Незлобин, находясь в США, решил продать свою московскую недвижимость, в том числе квартиру в центре города.

Фото: личный аккаунт инстаграм* Александра Незлобина

Это произошло после его критики со стороны коллег по цеху, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, которые остались в России, шуточно назвав его "международным комиком".

Незлобин отреагировал гневным постом, подчеркнув, что его жизнь в США "very good и nice".

Сделка по продаже московской квартиры была завершена в конце октября, новым владельцем стал предприниматель Юрий, который уже начал ремонт.

Незлобин, несмотря на предыдущие финансовые трудности, заявляет об успешном обустройстве в Америке, вызвав подозрения относительно синхронизации его утверждений.

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