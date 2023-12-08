Супруга актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян столкнулась с дилеммой, знакомой многим работающим родителям — балансированием между карьерой и родительскими обязанностями.
Super.ru пишет, что Зепюр Брутян спустя полгода декретного отпуска вернулась к работе: она уже активно играет в театральных постановках и снимается в одном проекте со своим мужем. С воспитанием малыша сына Микаэля ей помогают бабушки.
Актриса поделилась со своими подписчиками, что скучает пр сыну, хоть и рада вернуться к работе. Также она добавила, что когда Микаэль начнет ходить, то супруги будут брать сына с собой на съемки.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.