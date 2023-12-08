Актриса Зепюр Брутян призналась, что дается ей тяжелее всего после выхода из декрета

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Супруга актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян столкнулась с дилеммой, знакомой многим работающим родителям — балансированием между карьерой и родительскими обязанностями.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Зепюр Брутян

Super.ru пишет, что Зепюр Брутян спустя полгода декретного отпуска вернулась к работе: она уже активно играет в театральных постановках и снимается в одном проекте со своим мужем. С воспитанием малыша сына Микаэля ей помогают бабушки.

Актриса поделилась со своими подписчиками, что скучает пр сыну, хоть и рада вернуться к работе. Также она добавила, что когда Микаэль начнет ходить, то супруги будут брать сына с собой на съемки.

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