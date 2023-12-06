Певица Вера Брежнева заявила, что не будет выступать в России меньше, чем за 50 тыс. евро

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летняя певица Вера Брежнева готова предстать перед российской аудиторией при определенных условиях.

Фото: wikipedia.org by Юлия Лысенко is licensed under CC BY-SA 3.0

По данным источника, выяснилось, что певица решительно повысила цены на свои выступления для российских корпоративных мероприятий. В прежнее время ее выступление обходилось заказчикам примерно в 40 тысяч евро, но в настоящее время стоимость для российской аудитории выросла до 50 тысяч евро. Важно отметить, что эта сумма не включает в себя расходы по райдеру, которые составляют 25 тысяч евро.

По данным источника, из-за высоких требований, предъявленных Вере Брежневой, на данный момент у нее нет заказов на конец декабря и начало января, сообщает "Главный региональный".

Неопределенность по поводу причин значительного увеличения цены на выступления в России остается без объяснения со стороны певицы. Вместе с тем известно, что Вера Брежнева не против исполнять свои хиты на русском языке за границей.