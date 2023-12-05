Участники съёмок новогодней телепередачи на федеральном канале поделились информацией о том, кто из известных личностей будет поздравлять россиян с праздником после боя курантов. Как сообщает KP. RU, "главный огонёк страны" только что был снят на "Мосфильме", и массовки актёров раскрыли некоторые детали.
Ведущими на новогодней программе "Голубой огонёк" будут Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Татьяна Веденеева, Николай Басков и Мария Ситтель.
Также известен список артистов, которые будут выступать. Зрители смогут увидеть выступления Григоряи Лепса, Shamanа, Александра Розенбаума, Олега и Родиона Газмановых, Николая Расторгуева, Юлии Савичевой, Филиппа Киркорова, Пелагаи, Леонида Агутина, Ларисы Долины Валерия Сюткина и других.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.