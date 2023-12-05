Обнародован список артистов, которые выступят на "Голубом огоньке"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники съёмок новогодней телепередачи на федеральном канале поделились информацией о том, кто из известных личностей будет поздравлять россиян с праздником после боя курантов. Как сообщает KP. RU, "главный огонёк страны" только что был снят на "Мосфильме", и массовки актёров раскрыли некоторые детали.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ведущими на новогодней программе "Голубой огонёк" будут Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Татьяна Веденеева, Николай Басков и Мария Ситтель.

Также известен список артистов, которые будут выступать. Зрители смогут увидеть выступления Григоряи Лепса, Shamanа, Александра Розенбаума, Олега и Родиона Газмановых, Николая Расторгуева, Юлии Савичевой, Филиппа Киркорова, Пелагаи, Леонида Агутина, Ларисы Долины Валерия Сюткина и других.

«Новогодний Голубой огонёк на Шаболовке - 2023»🎄