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Виолетта Чиковани пришла на "Золотой граммофон" в костюме из мусорных пакетов

1:11
Шоу-бизнес

Обладательница титула "Мисс Волгоград 2015" и известная блогерша Виолетта Чиковани обратила на себя внимание общественности на церемонии вручения премии "Золотой граммофон", выбрав для этого мероприятия экстравагантное платье из мусорных пакетов. Наряд обошелся ей в 50 тысяч рублей.

Виолетта Чиковани пришла на "Золотой граммофон" в костюме из мусорных пакетов
Фото: Личная страница Юлии Бирюковой в социальный сетях

Однако необычность платья не ограничивалась лишь материалом — Чиковани заказала его из Таиланда и даже пригласила дизайнера для создания этого уникального наряда. Блогер поделилась своим творением в социальных сетях, сообщают novostivolgograda.ru.

На церемонии платье вызвало интерес даже у известного певца Николая Баскова, который выразил свое впечатление, подчеркнув, что оно приятно на ощупь. Тем не менее, радость Виолетты была омрачена случайным разрывом наряда Митей Фоминым.

В целом, Виолетта Чиковани подчеркнула свой подход к моде, утверждая, что главное — не то, что надето на тебе, и продемонстрировала свою эксцентричность и творческий подход к стилю на одной из самых престижных музыкальных церемоний страны.

Премия Золотой Граммофон 2023! ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подробности!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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