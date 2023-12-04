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Медиум Шепс раскрыл, что у Павла Воли есть секреты от Ляйсан Утяшевой

1:06
Шоу-бизнес

Александр Шепс раскрыл, что обладает сведениями о личных тайнах Павла Воли во время своего участия в программе "Шоу Воли".

Медиум Шепс раскрыл, что у Павла Воли есть секреты от Ляйсан Утяшевой
Фото: Prt scr youtube.com/ТНТ СМОТРИ ЕЩЕ!

Братья Шепсы приняли участие в передаче, где рассказали о своих способностях и том, как они получили свой дар. Павел Воля, проявляя интерес, начал задавать им вопросы. В неожиданный момент Александр заявил, что обладает всеми секретами юмориста и предложил ему умолчать о них за определенную сумму, чтобы его супруга Ляйсан Утяшева не узнала о них.

"Сколько ты готов заплатить мне, чтобы я не раскрывал твои секреты перед Ляйсан?", — спросил с юморов у Воли Шепс.

Павел Воля перевел вопрос в шутку, напомнив Александру о необычном обереге, который тот подарил ему недавно, утверждая, что он обеспечивает его защиту. Оказалось, что этим оберегом было куриное яйцо, сообщает Passion.

"Ляйсан, видимо, уже в курсе всех моих оберегов", — с иронией заметил телеведущий.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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