Сергей Лазарев удалил клип на песню "Так красиво" как со своего официального сайта, так и с YouTube-канала

1:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Выборгский районный суд Санкт-Петербурга усмотрел в содержании клипа на данную песню пропаганду ЛГБТ. На телеканал "Айва ТВ", в эфире которого было показано видео, наложен штраф в размере полумиллиона рублей. Сейчас видео недоступно на YouTube-канале артиста, также оно исчезло с его официального сайта.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

В соответствии с протоколом Роскомнадзора, в клипе участвовали по меньшей мере две девушки, которые демонстрировали "тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения" с использованием кистей рук.

Клип Сергея Лазарева "Так красиво" вышел ещё в 2017 году. Это произошло до вступления в силу закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду среди граждан всех возрастов в России (закон появился 5 декабря 2022 года). Тогда некоторые критики объявили исполнителя смелым артистом, показавшим разнообразные пары любящих и любимых людей: помоложе и постарше, в татуировках и без, с разным цветом кожи, разрезом глаз и социальным статусом. Впрочем, у клипа были и критики, настаивающие на том, что в нём демонстрируются чуждые россиянам ценности.

Также стало известно, что в ночь на 2 декабря полиция провела рейды в ЛГБТ-клубах. Это произошло через два дня после того, как Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании "Международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией*.

1 декабря о своём закрытии сообщил один из старейших гей-клубов в Петербурга "Центральная станция". Информация об этом была опубликована на странице заведения в социальной сети "ВКонтакте".

*Данная организация признана в России экстремисткой.