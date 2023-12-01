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Телеканал Aiva заплатит штраф в 500 тыс. рублей за трансляцию клипа Сергея Лазарева

1:26
Шоу-бизнес

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о том, что музыкальный канал Aiva будет оштрафован на 500 тыс. рублей за ЛГБТ пропаганду.

Телеканал Aiva заплатит штраф в 500 тыс. рублей за трансляцию клипа Сергея Лазарева
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Поводом для рестрикций стал клип Сергея Лазарева с песней "Так красиво", в котором Роскомнадзор выявил признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно протоколу, 29 августа и 25 сентября канал Aiva пустил в эфир упомянутое видео. В клипе содержались сцены, создававшие у аудитории впечатление о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и равнозначности их по сравнению с союзом мужчины и женщины.

В итоге Выборгский районный суд Северной столицы привлек ООО "Аива" к административной ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, смену пола).

Aiva — круглосуточный музыкальный телеканал, транслирующий отечественную и восточную эстрадную музыку. Начал вещание в ноябре 2018 года. В феврале 2020 года канал появился на спутниковой платформе Триколор.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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