В результате инфаркта актриса Наталья Дрожжина столкнулась с параличом лица. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Артистка испытывает большие трудности с произношением и едой. Её вес составляет всего 41 килограмм. На актрису также влияют одышка, головокружение и быстрая утомляемость. Shot отмечает, что врачи пытались полностью восстановить Дрожжину после инфаркта, но некоторые последствия оказались необратимыми.
Инфаркт у Дрожжиной произошёл в октябре. 26 мая 2023 года актриса получила четыре года условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Её супругу, юристу Михаилу Цивину, назначили пять лет общего режима в колонии.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.