Пережившая инфаркт актриса Наталия Дрожжина весит 41 килограмм

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В результате инфаркта актриса Наталья Дрожжина столкнулась с параличом лица. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Артистка испытывает большие трудности с произношением и едой. Её вес составляет всего 41 килограмм. На актрису также влияют одышка, головокружение и быстрая утомляемость. Shot отмечает, что врачи пытались полностью восстановить Дрожжину после инфаркта, но некоторые последствия оказались необратимыми.

Инфаркт у Дрожжиной произошёл в октябре. 26 мая 2023 года актриса получила четыре года условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Её супругу, юристу Михаилу Цивину, назначили пять лет общего режима в колонии.

Наталья Дрожжина и Михаил Цывин. Ягодка и сухофрукт.