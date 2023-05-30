Российская актриса Наталья Дрожжина бросила своего мужа, юриста Михаила Цивина, чтобы следствие смягчило ей приговор.
Напомним недавно стало известно, что юриста Михаила Цивина приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд признал мужчину виновным по громкому делу о хищении имущества у дочери народного артиста Советского Союза Алексея Баталова. Его жене, актрисе Наталье Дрожжиной, суд назначил наказание в виде 4 лет условно.
Адвокат потерпевшей Татьяны Киреенко прокомментировал судебное заседание. Он отметил, что Дрожжина впервые кричала и обвиняла в преступлении мужа, а также демонстративно сняла обручальное кольцо, сообщают «Актуальные новости».
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