Дрожжина бросила мужа Цивина, чтобы следствие смягчило ей приговор: сняла обручальное кольцо в зале суда

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Дрожжина бросила своего мужа, юриста Михаила Цивина, чтобы следствие смягчило ей приговор.

Фото: smotrim.ru

Напомним недавно стало известно, что юриста Михаила Цивина приговорили к 5 годам лишения свободы. Суд признал мужчину виновным по громкому делу о хищении имущества у дочери народного артиста Советского Союза Алексея Баталова. Его жене, актрисе Наталье Дрожжиной, суд назначил наказание в виде 4 лет условно.

Адвокат потерпевшей Татьяны Киреенко прокомментировал судебное заседание. Он отметил, что Дрожжина впервые кричала и обвиняла в преступлении мужа, а также демонстративно сняла обручальное кольцо, сообщают «Актуальные новости».

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Чем была известна актриса Наталья Дрожжина до обвинения в мошенничестве