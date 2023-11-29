1 402 202 042 рублей составляет долг блогера Елены Блиновской перед налоговой

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StarHit пишет, что сумма долга блогера и создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской составляет 1 402 202 042 рубля. Пока что она успела выплатить 55 миллионов. В начале осени Елена пыталась добиться снижения налоговых требований на 200 миллионов, однако неудачно.

Фото: bangkokbook.ru

Напомним, что Блиновской была арестована весной, ей предъявляют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также отмывание денег. В результате суд арестовал ее счета — 64 миллиарда рублей. Кроме того, во владении Елены и ее супруга оказалось десятки участков земли, квартир и домов в разных регионах России.

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