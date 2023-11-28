Актриса Яна Кошкина вышла замуж за 26-летнего предпринимателя

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru удалось выяснить, что 33-летняя актриса Яна Кошкина действительно вышла замуж. Изначально многие они предполагали, что фото в свадебном платье могло быть частью какого-то проекта. Однако появление сторис с Мальдив подтвердило, что свадьба действительно состоялась. Торжество прошло 24 октября в загсе "Барвиха Luxury Village​"

Фото: Super.ru

Супругом Яны Кошкиной стал 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов. О его прошлом и личной жизни известно немногое. В прошлом вел тусовочный образ жизни и был женат. Черкасов — совладелец караоке-клуба "Невские мелодии" в Жуковке, где часто отдыхают российские звезды. 50% принадлежат ему, другие 50% — комику Гарику Харламову. Также молодой человек владеет еще несколькими бизнесами. Также Анатолий любит и коллекционирует дорогие автомобили.