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Агата Муцениеце вывезла детей в Латвию, игнорируя возражения Прилучного

0:55
Шоу-бизнес

Модель и актриса Агата Муцениеце поделилась новостью о своем отъезде в Латвию с дочерью и сыном, планируя провести отпуск в Риге.

Агата Муцениеце вывезла детей в Латвию, игнорируя возражения Прилучного
Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Однако по информации StarHit, визит в Прибалтику не ограничится отдыхом, поскольку Муцениеце стремится оформить латвийское гражданство для своих детей, особенно занимаясь вопросами паспорта для сына. Необычайно актуально стало то, что актриса вывезла детей в Латвию, игнорируя возражения их отца, Павла Прилучного.

В своем недавнем интервью он выразил недовольство, не зная о планах бывшей жены относительно путешествия. Однако Муцениеце пояснила, что она вынуждена была ехать на автомобиле из-за закрытого авиасообщения между странами, отметив, что раньше всегда летала в Ригу, а теперь длительное путешествие на машине занимает почти 10 часов.

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ, НЕ ВИДЕВШАЯ ДЕТЕЙ ПОЛТОРА МЕСЯЦА, ПОДАЛА В СУД НА ПАВЛА ПРИЛУЧНОГО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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