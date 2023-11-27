После двух концертов в Ярославле певец Сергей Лазарев пожаловался, что у него сохнут связки

В воскресенье 26 ноября прошёл второй концерт Сергея Лазарева в КЗЦ "Миллениум". Изначально было запланировано только одно выступление, но билеты распродали за полтора месяца до начала. Поэтому артист решил провести дополнительный сольный концерт. После двух выступлений в Ярославле Лазарев связался со своими подписчиками в социальных сетях, обратившись к ярославцам, и пожаловался на сильное отопление в помещении.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

"Вот такая редкость, когда я могу после концерта подышать воздухом. Прекрасный город Ярославль, спасибо огромное! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки", — говорит артист в видеообращении.

Певец произвёл фурор среди ярославцев, выступая в латексном костюме. 40-летний артист настолько взбудоражил зал, что сотни его поклонников подпевали выученные наизусть слова песен хором.

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