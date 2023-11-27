В воскресенье 26 ноября прошёл второй концерт Сергея Лазарева в КЗЦ "Миллениум". Изначально было запланировано только одно выступление, но билеты распродали за полтора месяца до начала. Поэтому артист решил провести дополнительный сольный концерт. После двух выступлений в Ярославле Лазарев связался со своими подписчиками в социальных сетях, обратившись к ярославцам, и пожаловался на сильное отопление в помещении.
"Вот такая редкость, когда я могу после концерта подышать воздухом. Прекрасный город Ярославль, спасибо огромное! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки", — говорит артист в видеообращении.
Певец произвёл фурор среди ярославцев, выступая в латексном костюме. 40-летний артист настолько взбудоражил зал, что сотни его поклонников подпевали выученные наизусть слова песен хором.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.