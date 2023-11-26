Актер Гоша Куценко является многодетным отцом. В настоящее время совместно с моделью Ириной Скриниченко он воспитывает двух своих младших дочерей: девятилетнюю Евгению и шестилетнюю Светлану.
Между дочками артиста возник конфликт.
"Старшая дочь упала на младшую. Прямо упала. Растоптала. Женя скрывает, но я думаю, было так: она упала, а потом сверху наступила на нее так".
В результате этого инцидента у Светлана сломала ногу. Артист утверждает, что они с его женой так и не поняли, произошло ли это специально или нет. Он подчеркнул, что несмотря на подобные ситуации, главное, что сестры любят друг друга, сообщает thevoicemag.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.