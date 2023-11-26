Гоша Куценко рассказал, как его старшая дочь в конфликте с младшей сломала ей ногу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко является многодетным отцом. В настоящее время совместно с моделью Ириной Скриниченко он воспитывает двух своих младших дочерей: девятилетнюю Евгению и шестилетнюю Светлану.

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Между дочками артиста возник конфликт.

"Старшая дочь упала на младшую. Прямо упала. Растоптала. Женя скрывает, но я думаю, было так: она упала, а потом сверху наступила на нее так".

В результате этого инцидента у Светлана сломала ногу. Артист утверждает, что они с его женой так и не поняли, произошло ли это специально или нет. Он подчеркнул, что несмотря на подобные ситуации, главное, что сестры любят друг друга, сообщает thevoicemag.

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