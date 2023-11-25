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Актриса Яна Поплавская "раскритиковала" Первый канала за заставку с иноагентами

1:00
Шоу-бизнес

В своем блоге Яна Поплавская высмеяла звезд Первого канала за неизмененную заставку с иноагентами, в основном обрушив свою критику на Дмитрия Шепелева, Максима Галкина* и Ивана Урганта.

Актриса Яна Поплавская "раскритиковала" Первый канала за заставку с иноагентами
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Она поделилась кадрами экрана телевизора, на которых акцентировала внимание на фотографиях этих знаменитостей. Поплавская выразила свой шок от их присутствия на заставке, особенно обращая внимание на изменения в позиции Галкина после включения его в реестр иноагентов.

Комментируя также присутствие Урганта, актриса подчеркнула слухи об отмене его программы из-за политической позиции и отметила, что тот работает в основном за границей, но не планирует покидать Россию.

Ранее сообщалось, что дети Галкина* стали зарабатывать на жизнь благодаря рекламе доставки.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Яна Поплавская - Страшная Ненависть к мужу, замершая беременность, свадьба Как сейчас живет актриса
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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