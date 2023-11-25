Актриса Яна Поплавская "раскритиковала" Первый канала за заставку с иноагентами

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем блоге Яна Поплавская высмеяла звезд Первого канала за неизмененную заставку с иноагентами, в основном обрушив свою критику на Дмитрия Шепелева, Максима Галкина* и Ивана Урганта.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Она поделилась кадрами экрана телевизора, на которых акцентировала внимание на фотографиях этих знаменитостей. Поплавская выразила свой шок от их присутствия на заставке, особенно обращая внимание на изменения в позиции Галкина после включения его в реестр иноагентов.

Комментируя также присутствие Урганта, актриса подчеркнула слухи об отмене его программы из-за политической позиции и отметила, что тот работает в основном за границей, но не планирует покидать Россию.

Ранее сообщалось, что дети Галкина* стали зарабатывать на жизнь благодаря рекламе доставки.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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