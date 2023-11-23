Николай Картозия раскрыл подробности работы с Еленой Летучей над "Ревизорро"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия поделился историей о том, как была найдена ведущая для телепроекта "Ревизорро".

Фото: Openverse by Мари Боро is licensed under CC BY-SA 4.0

После рассмотрения более двухсот кандидаток, включая представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, ему не удалось найти подходящего человека. После неудачного кастинга продюсер Л. Бойко предложила опробовать Елену Летучую, которая на тот момент была редактором с заработком около 50 тысяч рублей в месяц.

Характеризуя Летучую как "диснеевскую Русалочку" с характером "Зои Космодемьянской", Картозия подчеркнул ее внешнюю привлекательность и образование финансиста. Затем он рассказал, что Летучая была утверждена на роль ведущей, так как обладала искренним чувством справедливости и "была отчаянно смелой", сообщает "Комсомольская Правда".

Картозия также сообщил, что ей платили от 50 тысяч рублей в месяц до 5 миллионов за московский сезон. Все доходы от рекламы в социальных сетях принадлежали ей. Он также рассказал о маркетинговых усилиях, сделавших Лену арт-иконой в наружной и цифровой рекламе.

Картозия выразил любовь к Летучей, отметив, что за шесть лет после завершения ведения "Ревизорро", пресса продолжает называть ее "известной телеведущей" и "главным ревизорро".

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США.

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