Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью в своем Instagram*, опубликовав фотографию своего паспорта с американской визой.

Фото: Личный аккаунт Елены Летучей в Instagram

"Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года", — подписала совместную с мужем фотографию Летучая, сообщает "Газета.Ru".

Она также отметила, что испытывала некоторое беспокойство перед подачей документов, не зная, где лучше их подать.

"И для особо умных, мы не собираемся уезжать из России. Мы любим путешествовать", — подчеркнула телеведущая.

Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. У пары нет собственных детей, но телеведущая отмечает, что относится к сыновьям мужа как к родным, гордясь их достижениями.

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