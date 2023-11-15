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Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью в своем Instagram*, опубликовав фотографию своего паспорта с американской визой.

Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США
Фото: Личный аккаунт Елены Летучей в Instagram

"Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года", — подписала совместную с мужем фотографию Летучая, сообщает "Газета.Ru".

Она также отметила, что испытывала некоторое беспокойство перед подачей документов, не зная, где лучше их подать.

"И для особо умных, мы не собираемся уезжать из России. Мы любим путешествовать", — подчеркнула телеведущая. 

Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. У пары нет собственных детей, но телеведущая отмечает, что относится к сыновьям мужа как к родным, гордясь их достижениями.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

 

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Елена Летучая: возвращение «Ревизорро», дети, муж и уход с СТС
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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