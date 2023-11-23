Чонгук из BTS перед армией прощается с фанатами

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель Чонгук из корейской группы BTS обратился к своим поклонникам в открытом письме, размещенном в Instagram (примечание: владельцем компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Фото: The White House is licensed under Общественное достояние

В сообщении артист сообщил, что ему очень тяжело, и что он согревается драгоценными воспоминаниями об АРМИ (фан-группа BTS). Чонгук выразил благодарность за яркие моменты, которые они провели вместе, и признал, что смех, поддержка и любовь АРМИ играли ключевую роль в его жизни, приведя его туда, где он находится сейчас. Артист также объявил о своем решении служить в декабре 2023 года, пожелал своим фанатам счастья и здоровья, и выразил надежду на будущее воссоединение BTS на сцене в полном составе.

Недавно участники группы BTS заняли половину всех номинаций в жанре кей-поп на музыкальной премии MAMA. В частности, солисты BTS претендуют на победу в мужской исполнительской номинации, в которой представлены Чимин, Чонгук и Ви.

Коллектив BTS также представлен в различных категориях, таких как "Лучший вокал в группе", "Лучший сольный вокал", "Лучший рэп и хип-хоп", "Лучшая коллаборация", "Лучший OST", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее сольное музыкальное выступление".