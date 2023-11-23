Виктория Боня намекнула на скорую свадьбу

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, которая поцеловалась со своим бойфрендом в Санкт-Петербурге, ответила на вопрос о свадьбе.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

43-летняя модель Виктория Боня опубликовала кадры, на которых она проводит романтический вечер на фоне питерских красот с 30-летним возлюбленным Русланом Гасановым.

Виктория Боня намекнула на свадьбу, отвечая на вопрос заинтригованных подписчиков.

"Этим мы поделимся в узком кругу на нашем новогоднем ретрите в Коста-Рике", — объяснила звезда в свом микроблоге.

Ранее сообщалось, что жениха Бони возмутили шутки о возлюбленной.