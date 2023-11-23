Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, которая поцеловалась со своим бойфрендом в Санкт-Петербурге, ответила на вопрос о свадьбе.
43-летняя модель Виктория Боня опубликовала кадры, на которых она проводит романтический вечер на фоне питерских красот с 30-летним возлюбленным Русланом Гасановым.
Виктория Боня намекнула на свадьбу, отвечая на вопрос заинтригованных подписчиков.
"Этим мы поделимся в узком кругу на нашем новогоднем ретрите в Коста-Рике", — объяснила звезда в свом микроблоге.
Ранее сообщалось, что жениха Бони возмутили шутки о возлюбленной.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.