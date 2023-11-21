Бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Певице исполнилось 41 год.
На праздник Ковальчук позвала своих коллег. Среди приглашённых были Лариса Долина, Гарик Мартиросян, Алсу и многие другие. Поздравления адресовал и Роман Костомаров. Знаменитости дружат уже более десяти лет. Они вместе принимали участие в проекте "Ледниковый период".
На празднике Костомаров решил повеселиться. Впервые после выписки из больницы он принялся танцевать. Олимпийский чемпион станцевал вместе с артисткой, сообщает издание "СтарХит".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.