Роман Костомаров станцевал на дне рождения 41-летней певицы Юлии Ковальчук

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук организовала вечеринку в честь своего дня рождения. Певице исполнилось 41 год.

Фото: Стоп-кадр с видео, Telegram-канал RT

На праздник Ковальчук позвала своих коллег. Среди приглашённых были Лариса Долина, Гарик Мартиросян, Алсу и многие другие. Поздравления адресовал и Роман Костомаров. Знаменитости дружат уже более десяти лет. Они вместе принимали участие в проекте "Ледниковый период".

На празднике Костомаров решил повеселиться. Впервые после выписки из больницы он принялся танцевать. Олимпийский чемпион станцевал вместе с артисткой, сообщает издание "СтарХит".