Перенесший операцию Костомаров сообщил о желании снова встать на коньки

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигурист Роман Костомаров, приглашенный спикером на образовательный марафон "Знание. Первые", выразил уверенность в том, что в будущем снова встанет на коньки. Мероприятие проходит в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ в Москве.

Фото: Личный аккаунт Романа Костомарова в Instagram by Роман Костомаров

Он подчеркнул, что после болезни находиться на льду будет сложнее и не настолько хорошо, как это бывало раньше.

"Чтобы кататься как раньше, конечно я уже не буду. Это все-таки основная работа голеностопов в ботинке, тех мышц, которых я теперь лишен. Там очень тонкое чувство, ведь ты знаешь, что такое конек и как им можно управлять. Все-таки вот эта нижняя часть она очень такая... которая тренировалась с самого детства и сейчас их нету и сейчас я уже точно буду кататься хуже", – уточнил он

Напомним, что олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес несколько операций по ампутации после обморожения. Недавно он рассказал о новых навыках, которые освоил на протезах.





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