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Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что беременна вторым ребенком

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Марина Кравец и ее муж генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов ждут прибавления в семье.

Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что беременна вторым ребенком
Фото: Фото: vk.com/marinakravets_official

Звездная пара вместе уже более 16 лет и воспитывает свою 3-летнюю Веронику, у которой вскоре появится братик или сестричка.

В время съемок шоу нового юмористического шоу "Лига городов" на ТНТ Кравец поделилась радостным известием, что беременна вторым ребенком.

Кого ждет актриса: мальчика или девочку, она не уточнила. Но заявила, что беременность внесет коррективы в ее деятельность на телевидении

"Скоро в нашей семье ожидается радостное событие, из-за него я не смогу быть наставником команд второго сезона "Лиги городов"", — сказала Марина Кравец в беседе с изданием "СтарХит".

Comedy Club: Счастливый муж | Демис Карибидис, Марина Кравец
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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