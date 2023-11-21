Актриса и телеведущая Марина Кравец и ее муж генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов ждут прибавления в семье.
Звездная пара вместе уже более 16 лет и воспитывает свою 3-летнюю Веронику, у которой вскоре появится братик или сестричка.
В время съемок шоу нового юмористического шоу "Лига городов" на ТНТ Кравец поделилась радостным известием, что беременна вторым ребенком.
Кого ждет актриса: мальчика или девочку, она не уточнила. Но заявила, что беременность внесет коррективы в ее деятельность на телевидении
"Скоро в нашей семье ожидается радостное событие, из-за него я не смогу быть наставником команд второго сезона "Лиги городов"", — сказала Марина Кравец в беседе с изданием "СтарХит".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.