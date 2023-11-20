"Эстрада ужасна": писатель Прилепин заявил, что ему не нравится SHAMAN

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о музыканте SHAMAN, подчеркнув, что его не привлекает эта фигура. При этом он отметил общую проблему эстрады в различных странах.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

"Мне не надо, народу надо", — заявил Прилепин в ответ на вопрос о SHAMANе. Писатель подчеркнул, что каждая страна имеет свою эстраду, и, как правило, она представляет собой нечто отвратительное: "Эстрада в каждой стране — она ужасна."

Прилепин выразил мнение, что хотя мы можем знать знаменитых иностранных исполнителей, сами жанры эстрады в разных странах часто являются "чудовищными".

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