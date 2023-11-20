Известный писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о музыканте SHAMAN, подчеркнув, что его не привлекает эта фигура. При этом он отметил общую проблему эстрады в различных странах.
"Мне не надо, народу надо", — заявил Прилепин в ответ на вопрос о SHAMANе.
Писатель подчеркнул, что каждая страна имеет свою эстраду, и, как правило, она представляет собой нечто отвратительное: "Эстрада в каждой стране — она ужасна."
Прилепин выразил мнение, что хотя мы можем знать знаменитых иностранных исполнителей, сами жанры эстрады в разных странах часто являются "чудовищными".
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.