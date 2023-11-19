Пугачёва назвала свои условия, при которых она выступит в Москве

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ценник на новогодний корпоратив в Москве с участием легендарной певицы Аллы Пугачёвой может достигнуть рекордных 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона больше, чем в предыдущие годы, сообщает "Вечерняя Москва". Но есть одно условие: Примадонна готова выступить только в строгом секрете.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Издание утверждает: "Журналисты узнали, что и Алла Пугачева готова снова подарить москвичам уникальное выступление. Но только в узком кругу. Гонорар Примадонны может достичь внушительных 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона превышает предыдущую отметку".

Популярный певец Валерий Меладзе также не остался в стороне, предлагая свои таланты на корпоративе в столице за 12 миллионов рублей, что в два раза больше предыдущей суммы.

В свою очередь, его супруга и бывшая солистка "Виагры" Альбина Джанабаева запрашивает целых 2,5 миллиона рублей, что в три раза больше ее предыдущего гонорара.

Видео прибытия Аллы Пугачевой в Москву поездом из Пскова