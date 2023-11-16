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В Госдуме предложили жестко наказать Меладзе за неуплату налогов

1:20
Шоу-бизнес

Известный артист и продюсер Валерий Меладзе, покинувший Россию и выступающий против СВО, задолжал Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. По данным SHOT, несмотря на продолжающиеся выступления в России, исполнитель уклоняется от уплаты налогов.

В Госдуме предложили жестко наказать Меладзе за неуплату налогов
Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о возможных последствиях для артиста. По его мнению, Меладзе рискует потерять часть имущества, оставленного им в стране.

"Уклонение от уплаты налогов — это преступление, за которое в России предусмотрено наказание. Могу предположить, что, поскольку Меладзе находится за пределами России, он вряд ли добровольно согласится возместить ущерб и уплатить штрафы. Следовательно, часть его имущества придется конфисковать", — подчеркнул собеседник интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Депутат полагает, что, избежав ответственности, Валерий Меладзе, как и другие ушедшие артисты, продолжит нарушать законы.

"Как правило, безнаказанный преступник совершает новые преступления. Поэтому звезды, высказывающиеся против Российской Федерации, часто замешаны в других недопустимых деяниях", — подчеркнул парламентарий.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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