Девушка Тимати пожаловалась на лишний вес после поездки на Мальдивы и показала фигуру

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Во время своего недавнего путешествия на Мальдивы с рэпером Тимати, модель Валентина Иванова, кажется, немного отклонилась от своего обычного здорового образа жизни. Она призналась, что позволила себе насладиться вредной едой, в том числе фруктами, мороженым и круассанами. В результате этого неконтролируемого питания, она набрала лишние килограммы во время поездки.

Фото: Личный аккаунт Валентины Ивановой в Instagram

Super.ru пишет, что в своих сторис Валентина Иванова шутливо называет себя "счастливым пирожком" и демонстрирует набранные килограммы. Она признает свою неосторожность в питании на Мальдивах и обещает, что вернется к режиму ЗОЖ (здорового образа жизни), которому она обычно придерживается.

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