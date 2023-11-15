Во время своего недавнего путешествия на Мальдивы с рэпером Тимати, модель Валентина Иванова, кажется, немного отклонилась от своего обычного здорового образа жизни. Она призналась, что позволила себе насладиться вредной едой, в том числе фруктами, мороженым и круассанами. В результате этого неконтролируемого питания, она набрала лишние килограммы во время поездки.
Super.ru пишет, что в своих сторис Валентина Иванова шутливо называет себя "счастливым пирожком" и демонстрирует набранные килограммы. Она признает свою неосторожность в питании на Мальдивах и обещает, что вернется к режиму ЗОЖ (здорового образа жизни), которому она обычно придерживается.
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