Супруга Кушанашвили опровергла данные о том, что её муж перенёс инфаркт

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена известного телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили рассказала, что забрала супруга из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован.

Фото: openverse.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Женщина назвала ложью информацию об инфаркте у её мужа. Она пояснила, что Кушанашвили был доставлен в медучреждение с сердечным приступом.

"Враньё. Это был сердечный приступ", — подчеркнула супруга ведущего в интервью сайту aif.ru.

Помимо этого, она добавила, что сейчас Кушанашвили чувствует себя намного лучше. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Каких-либо угроз для жизни нет, уточнила жена шоумена. Женщина отметила, что сейчас её муж восстанавливается в домашних условиях.

Ранее Кушанашвили вышел на связь с фанатами и подтвердил данные о своей выписке из больницы. Он сообщил, что "полон сил и огня".

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