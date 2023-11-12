Прах актёра Вячеслава Гришечкина захоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Анной

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Вячеслав Гришечкин, известный своим участием в культовом сериале "Солдаты", ушёл из жизни 15 сентября 2023 года из-за сердечных проблем. Возможно, его здоровье также пострадало от алкоголя, который актёр стал употреблять регулярно после потери жены Анны в 2017 году.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал by Стоп кадр из видео is licensed under Центральное телевидение

Кремация Гришечкина прошла достаточно давно, но возникли трудности с захоронением урны. Дочери удалось решить этот вопрос, и урна была захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища. На церемонию похорон дочь не пригласила никого. Но друг актёра Марк Миллер уже успел посетить кладбище.

"Я рад, что мой друг, наконец, обрёл покой, и его дочь Ольга закрыла этот вопрос. Наконец, последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа успокоилась", — признался Миллер в беседе с "КП".

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Вячеслав Гришечкин. Интервью с актёром