Пугачёва рассказала о последствиях выступления в Чернобыле

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Выступление в Чернобыле едва не оставило Аллу Пугачёву без волос, призналась она в Instagram (в России запрещён; принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фото: Instagram Аллы Пугачёвой

В субботу певица, редко балующая своих поклонников активностью в соцсетях, разразилась вдруг громким постом, в котором заклеймила своих "завистников и клеветников", которых ранее уже метко окрестила "рабами и холопами".

Знаменитость предупредила недоброжелателей, что им не удастся оттолкнуть от неё многочисленных поклонников, ради которых она пела долгие годы, жертвуя порой здоровьем и личной жизнью.

"Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы", — заявила последняя народная артистка СССР.

В пример Алла Борисовна привела концерт для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, после которого, по её признанию, шевелюра её поредела. "После Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось", — сыронизировала певица.

В 1986 году по инициативе Пугачёвой прошёл концерт в посёлке Зелёный мыс под Припятью. Кроме неё, перед почти 9 тысячами ликвидаторов выступили другие звёзды советской эстрады. Для многих из них такое геройство, о котором позже Пугачёва пожалела, не прошло бесследно. По её словам, концерт стоил голоса Александру Барыкину и Ирине Понаровской и, возможно, спровоцировал онкологическое заболевание у Иосифа Кобзона.

Впрочем, теперь 74-летняя Алла Пугачёва не унывает: "И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат".

"Живём дальше!" — заключила она.

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