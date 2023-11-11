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"Вы ещё обо мне услышите": Пугачёва обратилась к россиянам

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва выступила с неожиданно резким постом в Instagram (в России запрещён; принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) в субботу.

"Вы ещё обо мне услышите": Пугачёва обратилась к россиянам
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Народная артистка уточнила, что обращается к тем, кого ранее назвала "рабами и холопами". Она пояснила, что не считает их частью народа.

Народ — заложник нынешней ситуации, написала Примадонна, не разъясняя, что именно она имеет в виду.

"Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньём пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", — призналась она.

Пугачёва выразила уверенность, что её противники не сумеют этого добиться.

"Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество", — посоветовала она.

Звезда порекомендовала также прекратить подсчёт волос, оставшихся на её голове, и заработанных ею денег.

"Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство", — убеждена Алла Борисовна.

Своё громкое обращение она завершила фразой, которой когда-то учила начинающего певца Ярослава Дронова, ныне оглушительно известного как SHAMAN: "Вы ещё обо мне услышите!"

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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