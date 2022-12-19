73-летняя Пугачёва сняла парик: в Сети обсуждают состояние волос певицы

После начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачёва уехала в Израиль. Там Примадонна ведёт активную светскую жизнь и видится со сбежавшими из России друзьями.

Артистка вместе с сыном Гарри пришла на званный ужин и опубликовала фото в Сети. Для публичного выхода Алла Борисовна выбрала черно-белый образ, а на голове у неё была шляпка. Внимательные подписчики Примадонны заметили, что певица не надела парик, а её настоящие волосы находятся в плачевном состоянии.

"Тончайшие сопельки повисли мхом", "Состричь бы надо это сено на кончиках", "Голову как будто не мыла месяцами", "Куда девала паричок?", "Иссушенные кончики, неужели там стилистов не нашлось у Аллуси?" — раскритиковали фолловеры прическу Пугачёвой.

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